始まりは豪邸訪問から……気づけば「わぁ〜」が口癖に　『ホンジャマカ』石塚英彦の「ロケ仕事と私」

豪邸訪問から多くのことを学びました

みなさん、ごきげんよう。冬のうちからプランターに種を植え、毎日お水をあげながら、「やっと芽が出て、葉も出てきた」と思っていたら、実は雑草だった石塚英彦です。今回は、私とロケをテーマに書かせていただきます。

平成元年に『ホンジャマカ』としてコンビの活動が始まり、コントを中心にやってきましたが、34歳になった頃から、ピンの仕事もするようになりました。

相方の恵（俊彰・61）は喋りが達者で、トーク番組やラジオで力を発揮しています。私には何ができるんだろう――ボーッと考えていたら、マネージャーがある仕事を取ってきてくれました。朝のワイドショーの中のワンコーナーで、豪邸を訪問してロケをするという仕事です。自分に向いているのかどうかも考えず、とにかく一生懸命やりました。

家主は会社の社長さんや会長さんが多く、入り口の門が大きかったり、門から玄関までの通路が長かったり、玄関の天井がやたら高かったり、全面に金箔が張られた襖があったり、ランボルギーニで駅まで私を迎えに来てくださったり、寿司カウンターがあったり……「わぁ〜」と言ってしまうことばかりで、気づくと「わぁ〜」が口癖になってしまいました。

ある日のロケで玄関を開けた瞬間に「わぁ〜」と言ったものの、特に珍しい物がなく、焦って「良いスリッパですねー」と誤魔化したこともありました。

豪邸訪問では、「家主のこだわりを引き出す」「訪問先の良い所を見つける」ことの大事さを学びました。これはグルメリポーターになってからも、大切にしている心構えです。

余談ですが豪邸訪問のロケをしているときにある法則をみつけました。豪邸の８割に「布袋様」がいらっしゃるのです。門のところだったり玄関だったり床の間だったり、大きさも大小様々でしたが「布袋様」がいらっしゃることが多かった。もちろん、すぐに「布袋様」を我が家に招きました。

「水を見たら落ちろ」石塚のロケスタイル

人の行いは必ず誰かが見てくださっているもので、豪邸訪問をするようになってから、「石塚は食事のシーンがイキイキしている」とグルメロケや旅番組に呼んでいただけるようになりました。

私のグルメロケは、料理そのものよりも作った人の魅力や完成までのご苦労を引き出すことに重きをおいています。

事務所の大先輩から「生きものには襲われろ」「水を見たら落ちろ」と教わってきた影響で、タコやエビは顔に乗せ、漁船に乗れば海に落ちていました（笑）。私の場合、単純なリポートではなく、なぜかショーになってしまいます。

ある日、漁船で漁に出るロケの最中に、漁師の方にこう言われました。「石ちゃん、ここは流れが速いから落ちないほうがいいよ」。私のことをよくご存じの方でした。川で鮎を手づかみするロケで共演した女性タレントは私の耳元で「マイク、預かりますよ」と囁(ささや)きました。私のロケスタイルをよくご存じでした。

スタジオ収録も好きですが、私はロケが大好きです。全国の景色を見ることができ、いろいろな方々から心に残るお言葉を聞かせていただける。ロケは楽しい。

以前、小学生の前で「全員、グルメリポーターになってください」と話したことがありました。そうすれば、「まわりの一人一人の良い所を見つけ、尊重し、学校からイジメがなくなる」と。

顔にタコを乗せてもいいというグルメ番組の関係者さま、オファーをお待ちしております。

『FRIDAY』2026年6月5・12日合併号より

文・イラスト：石塚英彦

’62年、神奈川県生まれ。恵俊彰とのコンビ「ホンジャマカ」で活動、「元祖！でぶや」（テレ東系）などのバラエティに加え俳優や声優としても活躍。現在、「よじごじDays」（テレ東系）の金曜MCとして出演のほか、YouTubeやInstagramにも注力している