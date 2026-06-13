女優の釈由美子が12日に48歳の誕生日を迎えたことをインスタグラムで報告した。息子も10歳になったという。釈は「若見えとか全然どうでもよくて」と心境の変化を投稿した。



【写真】ママは48歳、息子は10歳 愛情が詰まったケーキ

「6月12日。本日は息子の10歳の誕生日です 成人年齢が18歳に引き下げられましたが20歳の成人式までは、ちょうど半分のハーフ成人バースデーという 節目の記念すべき誕生日でした」と感慨深く記した。「10年という時の流れを振り返りながら あっという間に、もうこんなに大きくなって 嬉しい反面、寂しくもあり複雑な親心です。。」と母としての胸中をつづった。



「おぎゃあぁって産まれてからこれまでの10年よりも この先の10年はもっともっと早く感じるのかな。まだまだ幼くて甘えん坊で ちいかわ大好きなピュアピュアな息子も そのうち反抗期がきて声変わりして 母親に『くそばばぁ』なんて暴言吐いてくるようになるんだろうか」と先行きを心配。「そんな息子の成長をよしよし。といつまでも楽しみたいんだけど 母ちゃん、どんどん老いていって体力がもたなくて最近落ち込むことが多いです。。」と自身について触れた。



夕方には「疲れた～」と言ってしまうそうで、「(ごめんね。)っていつも心の中で息子に謝ってる。そんな私は、本日48になりました」と投稿。「もうね、50手前になると若見えとか全然どうでもよくて シミもシワもたるみも受け入れるから唯一の願いは まずは息子が20歳になるまで ただただ、健康で元気に過ごしたい。朝起きて、『お。今日はいつもより体が調子いいぞ。』っていう日が、一年で何日か増えればいいなって。家族の楽しい思い出を重ねて平穏に笑顔で暮らしていけますように。それだけで充分です」と家族の幸せを第一に願い、「こんな私ですが、地味に地道に粛々とがんばりますので これからも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。ハッシュタグを添えて「#誕生日#ハーフ成人式#wバースデー#生まれてくれてありがとう」と投稿した。



（よろず～ニュース編集部）