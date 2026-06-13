お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」が１０日放送され、元サッカー日本代表の北沢豪氏と武田修宏氏がゲスト出演した。

Ｊリーグ創生期からの日本サッカー史をたどる中で、２人にとって日本代表の後輩にあたる中田英寿氏に言及。北沢氏は「取り扱いが難しい。ロジカルに物を見てる。“頑張るぞタイプ”じゃない」と指摘。「（中田氏は）理屈をちゃんと整えてやることが勝利につながると。ガッツある我々は、『分かってる？』と言われたんです」と苦笑いで振り返った。

「インサイドキックで、『違うキーちゃん』って言われちゃって」とボールの回転に対しての強烈ダメ出しも回想。「『ほんとのインサイドじゃないんだよ』って。『はぁ？！』って言いますよ」と８歳下の中田氏とのやりとりを明かした。

日本がＷ杯初出場を決めたフランス大会アジア第３代表決定戦の、前日の様子も紹介。「ヒデと散歩してて、『人生かけた試合くらいで戦う』と言ったら、『何言ってるんですか？いつもの試合ッスよ。いつもそうやって意気込んでるから、ダメなんですよ』と説教くらっちゃって」。中田氏のキャラクターを象徴するようなエピソードを披露していた。