お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（48）と那須晃行（45）が12日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。笑福亭鶴瓶が那須の言語障害克服を褒めた。

MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔が「後輩の方にエピソード聞いたんですけど…」と切り出し、後輩芸人のカナイ（39）の写真が紹介された。

中西はカナイについて「それこそ那須くんが倒れて行けなくなった仕事を全部助けてくれたのがこの子なんです。僕らのことを一番知っている子でもあるんで」と感謝した。

鶴瓶は那須に「お前、ようしゃべれるようになったな。ホンマに」と感心した。

那須は「うれしい。だいぶスムーズになって、まだあれですけど」と謙遜した。

鶴瓶は「いやしゃべれるしゃべれる。俺の方がスムーズちゃう」と自虐してスタジオを笑わせた。

那須は「励みになる〜」とうれしそうな表情を見せた。

那須は23年12月に脳梗塞で緊急カテーテル手術を受け、24年4月に約4カ月ぶりに仕事復帰。同年6月に出演したフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」では、言語障害のリハビリ中であることを報告。昨年4月にはXで「本日をもって 病院でお世話になったすべてのリハビリを卒業致しました」と報告し、「病院のスタッフさんにも支えていただき、本当に感謝しております」と謝意をつづっていた。