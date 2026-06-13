◆ファーム・リーグ 巨人―ハヤテ（１３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２７）が２軍戦で先発し、６回１０安打５失点で２被弾。６奪三振、与四死球ゼロで降板した。

０―０の３回２死一塁から２番・平尾に右翼席へ先制２ラン。逆球の直球を仕留められた。２死無走者から初球ヒット、初球本塁打を浴びた。

４回は先頭から３連打を浴びて無死満塁から７番・前田に左犠飛。５回は１死一、二塁から右前適時打で４点目を失った。

打線が一挙４得点で同点に追いついた直後の６回は、先頭の６番・今村にカーブをすくいあげられて右翼席への勝ち越しソロを献上した。スタメン９人中８人が左打者というハヤテ打線。２被弾含む１０安打は全て左バッターに許した。

直球は最速１５８キロ。山瀬とのバッテリーで変化球はカーブ、チェンジアップ、カットボールを使った。

今季加入した右腕は４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）を最後に１軍登板から遠ざかっている。２軍では７試合に登板（５先発）し３勝２敗、防御率２・６５。前回６日の中日戦は７回２安打０封と好投し、再昇格に向けて２戦連続のアピールに燃えていた。