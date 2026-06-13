◆陸上日本選手権 第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

男子４００メートル予選で、林申雅（筑波大）が学生新記録を２６年ぶりに更新する、日本歴代５位の４４秒９８をマークして決勝進出を果たした。

終盤に昨年の東京世界陸上代表・佐藤風雅（ミズノ）を逆転し、力強く両手を広げてフィニッシュ。日本人５人目の４４秒台選手となり「今年は最初の世界リレー（５月２、３日、ボツワナ）から好調だった。セイコー・ゴールデングランプリ（５月１７日、東京）は２００〜３００メートルの部分でちょっと（ペースを）上げすぎてしまったので、そこを今回の予選はできるだけ我慢した。ラスト１００メートルにつなげるということを目標にしていて、それがうまくいって今回の結果につながって、とてもうれしいです」とさわやかな笑顔で話した。

昨年の東京世界陸上６位入賞の中島佑気ジョセフ（富士通）ら激戦の決勝は１４日に行われる。「決勝はこのタイムって、多分まだ優勝は厳しいと思う。しっかりジョセフさんに食らいついて頑張りたいと思います」と勢いを落とさない。