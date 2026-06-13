歌手の和田アキ子（76）が13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。スーパーが横にあるのに、あえて寄ってまで買いたくなるコンビニグルメを明かした。

番組スポンサーでもあるセブン−イレブンについて「この間、久しぶりに行ったらアジフライとか始めましたね」とレジ横のホットスナックにアジフライが加わったことに触れ、「1個しか残ってなくて。“これ1個買って、旦那の前でどうやって食べようか”と困った。しょうがないから、もう出さんと自分一人でバクバク（食べた）」と笑った。

さらに「私は一番、金のシリーズの銀だらの西京焼が好きなんです。あと、サバの味噌煮とか。だけど、帰りのレジのところに、ななチキとか、ちょっと辛い唐揚げとか、コロッケ、メンチとかある。そこに、アジフライが一匹だけ“買って”って言ってたんで。もううれしかった。キャベツの千切りとかも売ってるから。十分おかずになるからね」と話した。

この日も恒例のセブン−イレブンの購入レシートを公開。「金の銀だらの西京焼」や「セブンプレミアム 半熟煮たまご2個」などの購入したようで「大好き」と笑顔を浮かべた。

ただ、その中にはアジフライはなく、アシスタントの垣花正アナウンサーは「アジフライは買わなかった日なんですね」と指摘。和田は「違うところで（購入した）」と説明。「その時は本当に、お魚を食べたくて。いつも行ってるスーパーの横にセブンがあるんで。そこで銀だら（の西京焼）だけを買いたくて。で、銀だらとそこにアジフライがあったから買った。それでキャベツの千切り買って、おいしかった」と喜んだ。