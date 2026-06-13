夫は「あと数年で引退し、妻とのんびり老後を過ごす」と信じていました。しかし、妻が胸に抱えていたのはまったく別の思い。きっかけは、30年以上前の出産直後。長年積み重なった失望の先に待っていた、熟年離婚の現実とは？

63歳会社員「老後は妻と一緒に」のはずが…

「あと2年頑張れば、本当の引退だ」

63歳の高橋芳夫さん（仮名）は、そう自分に言い聞かせながら働いていました。60歳で定年を迎えた後も再雇用制度を利用し、同じ会社で勤務を継続。給与は現役時代の半分近くになり、役職も外れました。年下社員に指示されることもあり、“楽しく働いている”とは言えない状況でした。

それでも、住宅ローンは完済済み。退職金約1,800万円も受け取り、預貯金を合わせた老後資金は4,000万円ほどあります。年金も夫婦で26万円程度受け取れる見込みでした。

「65歳になったら妻と旅行でも楽しもう」

そんな老後を思い描いていました。ところがある日の夕食後、妻の恵子さん（61歳・仮名）から思いもよらない言葉を告げられます。

「話があります。私、離婚したいの」

突然の申し出に芳夫さんは耳を疑いました。理由を尋ねると、返ってきたのはさらに衝撃的な答えでした。

「もうずっと考えてきたこと。最初は、もう30年以上前よ」

産後の妻に夫がとった「ありえない行動」の数々

恵子さんは27歳で長女を出産。初めての出産に不安を抱えていましたが、芳夫さんは「仕事で忙しいし、自分がいても何もできない」と立ち会うことはありませんでした。

それでも、無事生まれた長女を見ると「よくやったな」と笑顔を見せた芳夫さん。恵子さんは、夫婦で協力して子育てをしていくんだと信じていました。

しかし、その期待はすぐに裏切られます。長女は夜泣きが激しく、恵子さんは常に睡眠不足でした。それでも、育児も家事もすべて恵子さん任せ。深夜に何度も起きて授乳し、朝になれば洗濯や掃除、食事の支度をしなければなりません。

休日、昼近くに起きてきた芳夫さんが、こう言ったこともありました。

「俺のメシは？」

恵子さんが「少しは手伝ってほしい」と頼むと、「俺は仕事で疲れている」と不機嫌そうな顔。夜泣きで眠れなかった日は、「子どもの泣き声がうるさくて寝不足だ」と文句を言われる――。

「娘を抱いて深夜の公園を歩きながら、涙を流したことが何度もありました。あのことは一生忘れません」

子育ての“いいとこ取り”…消えなかった妻の違和感

もっとも、芳夫さんがずっと「最低の夫・父親」だったわけではありません。長女に続き次女が生まれ、2人が成長する過程で、父親の自覚が出てきたのでしょう。休日、娘たちを公園や遊園地へ連れて行くこともありました。

「娘たちを叱るのも、躾けるのも、私の役目。面倒はすべて私に押し付けて、“娘たちの理解者”みたいな態度で、子育ての楽しい部分だけをやっていただけです」

相変わらず家事もせず、高圧的な夫。恵子さんは長女出産後の時点で、「離婚したい」と考えていたといいます。しかし、子どもたちが大人になるまでは、父親が必要。それに、パートで働く自分には十分な収入がない。だから我慢したのです。

昨年、長女・次女はどちらも家を出て一人暮らしをするように。住宅ローンは完済し、夫は退職金を受け取りました。長年心の中にあった「離婚」という選択肢が、ようやく現実のものになりました。

「どこかで夫が変わってくれるかもと思っていました。ですが、そうはならなかった。あと2年経ったら、彼と1日中一緒の生活。それは、とても耐えられません」

熟年離婚で避けて通れない「財産分与」

もし離婚が成立した場合、避けて通れないのが「財産分与」です。婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産（共有財産）が対象ですが、芳夫さん夫婦の場合、

・預貯金等のうち約3,800万円（婚姻期間中に形成した分）

・持ち家の査定額約3,000万円

合計約6,800万円の共有財産があります。原則として夫婦それぞれ2分の1ずつ。単純計算では、約3,400万円ずつ。さらに、婚姻期間中の厚生年金についても、年金分割の対象になる可能性があります。

ただし、離婚は、「離婚したい」の一言で成立するものではありません。夫婦の一方が離婚を拒否した場合、話し合いや調停を経て、最終的には裁判で「夫婦関係が実質的に破綻しているか」を争うことになります。

しかし、明確な離婚事由がない場合、同居したままで破綻を証明するのは難しく、実務上は一定期間の「別居」が必要とされるケースがほとんどです。

これを踏まえ、恵子さんは、芳夫さんが離婚を拒否したら別居に踏み切ろうと決めていました。さらに、その先の調停や裁判を見据え、夫婦関係について記した日記、芳夫さんとのやり取りを記録したメモ、家事や生活費を巡る長年の経緯など、客観的な証拠を着実に残していたのです。

恵子さんの中では、もうずっと前から「2人の老後」は存在していませんでした。

老後を前に突き付けられた「夫婦関係の決算」

厚生労働省の「人口動態統計月報年計（概数）の概況」によれば、令和6年の離婚件数は18万5,895組（前年より2,081組増）。このうち婚姻期間20年以上の熟年離婚は4万686組（前年より876組増）で、全体の約2割を占めています。

夫婦の問題は、ある日突然生まれるものではなく、時間をかけて少しずつ積み重なっていくもの。今回のケースが「産後の恨み」から始まったように、本人が気付かないまま、ある日突然、目の前に「離婚」という形で現れることもあります。

芳夫さんが突き付けられたのは、30年以上前から積み重なっていた夫婦関係の決算でした。お互いに協力し合いながら生きる姿勢、小さな不満や寂しさに向き合うことこそ、老後資金の準備と同じぐらい大切なことなのかもしれません。