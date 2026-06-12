7月4日よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日ほかにて放送開始されるTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』に、片男波部屋所属の現役関取・玉鷲と玉正鳳が出演することが決定。声優初挑戦となる2人のコメント動画も公開された。

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本作は、Souffle（スーフル）にて連載中のトマトスープによる同名コミックを原作とした、13世紀のモンゴルを舞台に繰り広げられる後宮譚。モンゴル帝国の捕虜となった元奴隷の少女・シタラ（ファーティマ）が、同じくモンゴル帝国に対して複雑な思いを抱く、モンゴル皇帝の第6夫人・ドレゲネと出会い、知恵を駆使して帝国を揺るがしていく様子が描かれる。アニメーション制作は、『ダンダダン』や『平家物語』、『映像研には手を出すな！』などで知られるサイエンスSARUが手がける。

13世紀、イランの奴隷市場にその少女はいた。これは、広大な大陸を翻弄した一人の魔女の話――。母を亡くし、故郷からも遠く引き離されたシタラ。まだ幼く、1人で生きていく術も未来への希望も持たない彼女は、学者の一家に拾われ、穏やかな日々の中で“知”を授けられる。その頃、皇帝チンギス・カンによる地上最強の「モンゴル帝国」が他国への侵攻を繰り返し、日に日に勢力を拡大していた。その野望がシタラの住む街に到達したとき、日常は終わりを告げ、運命が大きく動き出す。

玉鷲が演じるのは、モンゴル帝国を築いたチンギス・カン。玉正鳳は、屈強なモンゴル兵士を演じる。モンゴル出身の両関取は、その他のキャラクターも担当しているという。

初めてのアフレコについて玉鷲は「最初は難しかったですが、だんだん慣れてきて最後まで良かったと思います」と手応えを語り、アニメ好きだと話す玉正鳳は「いつかこういう挑戦をしてみたいと思っていたんですが、全然うまくできなくてそれだけ難しいということが分かりました。すごく楽しかったし本当に良い経験になりました」とコメント。出演オファーを受けた際の心境について、玉鷲は「最初はどんな感じでやるのかなと思いましたが、オファーしていただけて嬉しかったです」と振り返り、玉正鳳も「自分も元々アニメとマンガが好きだったので最初からすごく嬉しくて興味が沸きました」と喜びを明かした。（文＝リアルサウンド編集部）