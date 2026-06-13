高市早苗総理は13日、イギリス・イタリア、その後フランスで開かれるG7エビアン・サミットに出席するために日本を出発した。

【映像】欧州訪問出発前に記者団の取材に応じる高市総理

出発前に記者団の取材に応じた高市総理は、イギリスのスターマー首相、イタリアのメローニ首相との会談について「中東情勢、ウクライナ情勢、また東アジア情勢などについて意見交換をするとともに、安全保障分野に加えまして、AI・量子・宇宙・半導体・洋上風力などの分野において、先端技術開発やサプライチェーンの強じん化に向けてさらに協力を強化すべくしっかりと議論したい」と述べた。

また、自身にとって初めてとなるG7サミットについては「中東、ウクライナ、インド太平洋といった地政学的危機への対処に加え、中東情勢を踏まえた自由貿易と法の支配を前提としたエネルギー安全保障、市場の安定化に向けた連携、さらに重要鉱物等のサプライチェーンの強じん化など喫緊の課題について首脳間で率直に議論したい」と語った。

そのうえで、エネルギー安全保障について「G7の同志国で連携して不当な輸出制限などに反対し対抗すること」「アジアなどの石油備蓄強化の支援とIAEAとの連携を進めること」「産油国と消費国の連携を強化して威圧的な行為を無力化すること」の3点を挙げ「日本が主導しております“パワーアジア”の理念を国際社会へと広げていきたい」と述べた。

さらに重要鉱物については「日本が主導してG7各国の備蓄制度の立ち上げを支援することとともに、各国の制度の相互連携を行う“共同備蓄連携構想”を提案する予定だ」と明かした。そして高市総理は「私からはアジアの代表として出ていくんだという思いを持って、インド太平洋の視点も含めて日本の立場と取り組みを積極的に発信していきたい」と意気込みを語った。また、サミット期間中の各国首脳との個別会談については「いくつかお申し込みをいただいておりますが、会議の隙間で何時にどの国とやるといったことについて現在確定したものはございません」と説明。「各国首脳と2国間会談がありましたら、率直な意見交換を通じまして成果を挙げてまいりたい」と述べた。（ABEMA NEWS）