◆バレーボール ▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）予選ラウンド第１週（１３日、中国） 日本―中国

２大会ぶりの表彰台を目指す世界ランク７位の日本にとって大会３戦目は、９月のアジア選手権（福岡）で２８年ロサンゼルス五輪切符を争う同３１位の中国と激突。日本時間１３日午後５時半開始予定となる。

日本協会は試合前に登録メンバーの変更を発表。公式戦で１７年ぶりに金星を挙げた世界ランク１位の王者・ポーランド戦ではリザーブに回ったアウトサイドヒッター（ＯＨ）石川祐希主将（ジラート）、ミドルブロッカー（ＭＢ）小野寺太志（サントリー）が再びメンバー入りした。石川と小野寺は中国戦から出場可能となる。

一方でポーランド戦で先発し、攻守に渡って活躍したＯＨ大塚達宣（ミラノ）、ＭＢ高橋健太郎（愛知）がリザーブに回った。

１２日のポーランド戦では石川主将に代わって、ＯＨ高橋藍（ルブリン）がゲーム主将を務め、両チーム最多２６得点と攻守に渡って大活躍を見せた。今大会初先発の大塚も第４セットで鮮やかなフェイクセットを決め、藍のスパイクにつなげるなど、サーブレシーブも含めた攻守で躍動。公式戦では、２００９年ワールドグラウンドチャンピオンズカップ（３〇２）以来、１７年ぶりに同国から大金星をつかみ、開幕２連勝を飾った。