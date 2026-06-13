フリーアナウンサーで気象予報士としても活躍する根本美緒が１３日、都内で著書「少年野球が私たち親子を育ててくれた〜家族が『ワンチーム』になれた理由〜」（竹書房刊、税込み１９８０円）の発売記念イベントを行った。

自身初の著書発売で「自分の本が並んでいるところを見て、感動した」と歓喜。できばえを聞かれ「６０点」と控えめかと思えたが「でも皆さんのサポートあって出させてもらってるので…じゃ、１２０点で」と笑った。

２女１男の子どもを育てる母。３人とも少年野球を経験し、野球ママとして９年目を迎える今、根本が取り組みや学びをつづった１冊となっている。少年野球の良さを「色々なことを考えないといけないからすごく難しいけど、子どもたちが自分で考えて、友だちと相談してやると、仲間の意識とかつながりもすごく深くなる。１人でできないスポーツなので、そういった意味で感謝だったり、家族だけでは教えられないことをいっぱい学べるスポーツだと思う」と力説した。

少年野球の経験は、子どもたちの成長を実感する機会にもなっているといい、小学校低学年のキャプテンを務める長男は「素振りとか日頃やらなきゃいけないことも自発的に動かずに言われるのを待ってルみたいなところがあったけど、キャプテンシーを持たなきゃという気持ちになったのか、平日に仲間を集めて野球塾やるぞみたいになった」と変化。春大会では優勝するなど、実績も伴ってきたという。

また、既に野球を引退した長女も、引っ込み思案な性格ながら中学３年生でキャプテンに。思春期で自身のプレー姿を見ないでほしいと言われてしまったこともあるというが「『活躍した姿を、私に見せられたことが何よりうれしかった』って手紙をくれたのが、すごい成長したなと思って感動した。親子のやりとりも野球のおかげ」と笑みを浮かべた。

時には根本がチームのサポートとして、外野の守備位置にいることもあるが「転んで（手指の）靱帯（じんたい）損傷した」とまさかの大けが。５年ほど前というが、２０年に東大大学院の博士課程に入学し、当時は研究真っ盛り。「そのあとパソコンが打てなくて、すごい大変。研究やっていた頃で、論文の執筆が大変でした」と懐かしんだ。

いよいよ夏本番。「我が家は基本、土日に予定はいれない。仕事さえもいれない」と生活の軸には、常に野球があることに変わりないが「野球を体を壊さない形でやり続けるようなサポートをしたいというのと、涼しい環境でやれるような合宿を検討しています」とプランを明かしていた。