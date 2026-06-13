◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第5日 準決勝 東北福祉大2―5慶大（2026年6月13日 神宮）

連覇を狙った東北福祉大は、慶大・渡辺和に15三振を奪われ力尽きた。

7回まで2四死球のノーヒット。15三振と沈黙した。しかし山路哲生監督は「後半チャンスが来ると思っていた」とあわてることはなかった。8回、代打藤原天斗（3年＝八戸学院光星）が右前にチーム初安打。そこから四球を選んで渡辺和をマウンドから降ろすと、盗塁、相手の失策を誘って1点を返しなお1死満塁と指揮官の思い通りの展開となった。

山路監督は「調子のいい高岡だったので何とかしてくれると思ったんだが」と期待したが二ゴロ併殺打に終わり1点止まり。8回裏に3失点して万事休した。

「打線は何とかなると思っていたが、大舞台でも力を発揮するレベルの高い投手を作るのは大変だね」と指揮官は無念の表情。「左打者封じ」を狙って1年の左腕・舩曳壮汰（高川学園）を起用したが「ちょっと引っ張りすぎたかな」と反省も。9回にも1点を返し意地は見せた。連覇は逃したが“東北の雄”はしっかり足跡は残した。