Gカップ軽トラ女子・三田悠貴、衣服がはだけ…胸元チラリに反響「最高です！」
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、13日までに自身のインスタグラムを更新。衣服がはだけ、胸元をチラリとのぞかせるショットを公開した。
【写真】これはすごい！衣服がはだけ…胸元チラリな三田悠貴
三田は「今月は掲載が2週続けてあります。雑誌のお迎えとアンケートの準備はいいですか」と写真を添えて投稿。ファンからは「かわいすぎる！」「めっちゃ美人」「最高です！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】これはすごい！衣服がはだけ…胸元チラリな三田悠貴
三田は「今月は掲載が2週続けてあります。雑誌のお迎えとアンケートの準備はいいですか」と写真を添えて投稿。ファンからは「かわいすぎる！」「めっちゃ美人」「最高です！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。