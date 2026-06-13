「オリックス−阪神」（１３日、京セラドーム）

阪神がスタメンを大幅に変更した。

デビューから１９試合連続でスタメンのドラフト１位・立石（創価大）がベンチスタート。木浪が三塁では今季初先発となる。さらに、中堅は１２日に再昇格したばかりの福島が５月２９日のロッテ戦（ゾゾ）以来、１１試合ぶりに先発出場。ＤＨは嶋村でプロ２度目のスタメン出場となる。

先発は高橋。９試合に先発し、７勝０敗、防御率０・９０と圧倒的な成績を残している。捕手は坂本。５月２２日の巨人戦（東京ド）ではコンビを組んでいる。

チームは今季ワーストの４連敗中。“無双左腕”と藤川監督のスタメン変更という決断で、流れを変えることはできるのか。

試合開始は１５時の予定。阪神のスタメンは以下の通り。

【阪神】

１番・中堅 福島

２番・二塁 中野

３番・左翼 森下

４番・右翼 佐藤輝

５番・一塁 大山

６番・ＤＨ 嶋村

７番・三塁 木浪

８番・遊撃 熊谷

９番・捕手 坂本

投手 高橋