阪神 連敗阻止へ、藤川監督はスタメンを大幅変更 ドラフト１位の立石がベンチスタートで木浪が三塁で先発 中堅には福島、ＤＨは嶋村 バッテリーは高橋と坂本のコンビ
「オリックス−阪神」（１３日、京セラドーム）
阪神がスタメンを大幅に変更した。
デビューから１９試合連続でスタメンのドラフト１位・立石（創価大）がベンチスタート。木浪が三塁では今季初先発となる。さらに、中堅は１２日に再昇格したばかりの福島が５月２９日のロッテ戦（ゾゾ）以来、１１試合ぶりに先発出場。ＤＨは嶋村でプロ２度目のスタメン出場となる。
先発は高橋。９試合に先発し、７勝０敗、防御率０・９０と圧倒的な成績を残している。捕手は坂本。５月２２日の巨人戦（東京ド）ではコンビを組んでいる。
チームは今季ワーストの４連敗中。“無双左腕”と藤川監督のスタメン変更という決断で、流れを変えることはできるのか。
試合開始は１５時の予定。阪神のスタメンは以下の通り。
【阪神】
１番・中堅 福島
２番・二塁 中野
３番・左翼 森下
４番・右翼 佐藤輝
５番・一塁 大山
６番・ＤＨ 嶋村
７番・三塁 木浪
８番・遊撃 熊谷
９番・捕手 坂本
投手 高橋