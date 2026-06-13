打撃練習する阪神・立石正広＝京セラドーム大阪（撮影・山口登）

写真拡大

　「オリックス−阪神」（１３日、京セラドーム）

　阪神がスタメンを大幅に変更した。

　デビューから１９試合連続でスタメンのドラフト１位・立石（創価大）がベンチスタート。木浪が三塁では今季初先発となる。さらに、中堅は１２日に再昇格したばかりの福島が５月２９日のロッテ戦（ゾゾ）以来、１１試合ぶりに先発出場。ＤＨは嶋村でプロ２度目のスタメン出場となる。

　先発は高橋。９試合に先発し、７勝０敗、防御率０・９０と圧倒的な成績を残している。捕手は坂本。５月２２日の巨人戦（東京ド）ではコンビを組んでいる。

　チームは今季ワーストの４連敗中。“無双左腕”と藤川監督のスタメン変更という決断で、流れを変えることはできるのか。

　試合開始は１５時の予定。阪神のスタメンは以下の通り。

　【阪神】

　１番・中堅　福島

　２番・二塁　中野

　３番・左翼　森下

　４番・右翼　佐藤輝

　５番・一塁　大山

　６番・ＤＨ　嶋村

　７番・三塁　木浪

　８番・遊撃　熊谷

　９番・捕手　坂本

　　　　投手　高橋