俳優で演出家、映画監督などマルチに活動する丈（60）が13日までに、インスタグラムを更新。9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんを悼んだ。

「最初は2時間ドラマでお会いした記憶がございます。その後、明治座で、梅沢富美男兄貴の公演で共演し、親しくさせて頂きました。テレビのイメージ通りの、そのままの方です」とすると、「僕の脚本・監督作品『いちばん逢いたいひと』という映画にもお声がけさせて頂きました」とした。

「すごくお元気で、いつもと変わらない玉緒さんでした」と続け、「驚くのはカチンコが鳴った瞬間、突然、女優モードにスイッチが入るんです。そして、誰も真似出来ない、オンリーワンの演技を魅せてくれます」と明かした。「バラエティーでも活躍されておりましたが、カチンコのスイッチが入った玉緒さんを知ってからは、生粋の女優さんなのだと改めて思わせてくれました」と述懐。

「実は来週、玉緒さんにお会いしに行く予定だったのです」と明かし、「のんびりせずに少し前にでもお会いしに行けば良かったと、大変大きな後悔をしております」と後悔をつづった。

「だけどきっと玉緒さんなら、『丈監督、何云ってんねん。道草しながらずっと天国で待ってるで』、、、と、言ってくれるような気がします。謹んでご冥福をお祈り致します」とすると、玉緒さんとのツーショット写真を公開した。