開催：2026.6.13

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 7 - 5 [ブレーブス]

MLBの試合が13日に行われ、シティ・フィールドでメッツとブレーブスが対戦した。

メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダーで試合は開始した。

1回裏、2番 ボー・ビシェット 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 1-0 ATL、3番 フアン・ソト 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 2-0 ATL

2回表、5番 ドミニク・スミス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 NYM 2-1 ATL、7番 マイク・ヤストレムスキー 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 NYM 2-2 ATL

2回裏、2番 ボー・ビシェット 2球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでメッツ得点 NYM 6-2 ATL

4回裏、2番 ボー・ビシェット 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでメッツ得点 NYM 7-2 ATL

5回表、3番 マット・オルソン 2球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 NYM 7-3 ATL

8回表、4番 オジー・アルビーズ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 NYM 7-4 ATL、7番 エリ・ホワイト 4球目を打ってサードへのタイムリーヒットでブレーブス得点 NYM 7-5 ATL

試合は7対5でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのシオネル・ペレスで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はブレーブスのスペンサー・ストライダーで、ここまで4勝2敗0S。メッツのウィリアムズにセーブがつき、3勝2敗10Sとなっている。

ここまでメッツは31勝38敗で14.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位。一方ブレーブスは45勝24敗で（ナ・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 14:20:36 更新