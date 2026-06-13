開催：2026.6.13

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 1 - 5 [カブス]

MLBの試合が13日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとカブスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はランデン・ループ、対するカブスの先発投手はハビエル・アサドで試合は開始した。

4回表、5番 鈴木誠也 8球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 SF 0-1 CHC、6番 ニコ・ホーナー 6球目を打ってレフトへの犠牲フライでカブス得点 SF 0-2 CHC

5回表、3番 マイケル・ブッシュ 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでカブス得点 SF 0-5 CHC

9回裏、2番 ブライス・エルドリッジ 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-5 CHC

試合は1対5でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのハビエル・アサドで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はジャイアンツのランデン・ループで、ここまで5勝7敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、2安打、1打点、打率は.252となっている。

ここまでジャイアンツは28勝42敗で16.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方カブスは36勝34敗で7.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 14:20:41 更新