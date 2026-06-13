開催：2026.6.13

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 2 - 10 [マリナーズ]

MLBの試合が13日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとマリナーズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はザック・リテル、対するマリナーズの先発投手はブライス・ミラーで試合は開始した。

2回表、6番 ドミニク・カンゾーン 5球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでマリナーズ得点 WSH 0-2 SEA、7番 マイルズ・マストロブオニ 3球目を打ってライトへの犠牲フライでマリナーズ得点 WSH 0-3 SEA、9番 コルト・エマーソン 4球目を打ってセンターへのツーランホームランでマリナーズ得点 WSH 0-5 SEA

4回裏、1番 ジェームズ・ウッド 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 1-5 SEA

5回表、ピッチャー ライリー・コルネリオがワイルドピッチでマリナーズ得点 WSH 1-6 SEA、5番 ルーカス・レイリー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 WSH 1-8 SEA

8回表、6番 ドミニク・カンゾーン 初球を打って右中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 WSH 1-9 SEA

8回裏、5番 ディラン・クルーズ 4球目を打ってセンターへのホームランでナショナルズ得点 WSH 2-9 SEA

9回表、3番 ジョシュア・ネーラー 初球を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 WSH 2-10 SEA

試合は2対10でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのブライス・ミラーで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はナショナルズのザック・リテルで、ここまで6勝5敗0S。

ここまでナショナルズは35勝35敗で10.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区3位。一方マリナーズは37勝34敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 14:20:42 更新