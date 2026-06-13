開催：2026.6.13

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 9 - 8 [カージナルス]

MLBの試合が13日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとカージナルスが対戦した。

ツインズの先発投手はジョー・ライアン、対するカージナルスの先発投手はカイル・レーヒーで試合は開始した。

1回表、3番 アレク・バールソン 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 MIN 0-1 STL

1回裏、2番 バイロン・バクストン 初球を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 MIN 1-1 STL

2回表、8番 ブレイズ・ジョーダン 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 MIN 1-2 STL、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 MIN 1-3 STL

5回裏、8番 トリスタン・グレイ 6球目を打ってショートへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 2-3 STL

6回裏、4番 ジョシュア・ベル 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 3-3 STL、5番 ロイス・ルイス 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでツインズ得点 MIN 4-3 STL

7回表、3番 アレク・バールソン カウント3-0から押し出しの四球でカージナルス得点 MIN 4-4 STL、4番 ジョーダン・ウォーカー 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 MIN 4-7 STL

7回裏、3番 コディ・クレメンス 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでツインズ得点 MIN 7-7 STL

8回表、9番 ホセ・フェルミン 3球目を打ってショートへのタイムリーヒットでカージナルス得点 MIN 7-8 STL

8回裏、5番 ロイス・ルイス 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 8-8 STL、7番 ブルックス・リー 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 9-8 STL

試合は9対8でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのアンソニー・バンダで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はカージナルスのライン・スタニクで、ここまで2勝1敗1S。ツインズのモリスにセーブがつき、1勝2敗2Sとなっている。

ここまでツインズは32勝39敗で6.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位。一方カージナルスは37勝30敗で5.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 14:20:48 更新