◇プロ野球セ･パ交流戦 西武ー巨人（6月13日、ベルーナドーム）

巨人の先発はウィットリー投手。初めてベルーナドームに足を踏み入れると、しばらくグラウンドを見回している姿がありました。また、練習後にはスマホを手に球場の撮影も。「ジャングルの真ん中にある球場みたい」と半屋外球場で投げるのを楽しみにしているようでした。

「7月とか8月、9月なら暑くて、大変だと思いますが、きょうは気候がよくて、いい感じだなと思います。真夏に来たらまた違ったかもしれないですけど、なんかこの球場は好きだなと思います」

12日は所沢周辺がゲリラ豪雨に見舞われ、気温が少し下がっていましたが、ウィットリー投手が投げるこの日は快晴の青空が広がっていて、マウンド上での感覚は少し違ったものになるかもしれません。「いろいろみんなからこの球場については聞いていましたが、僕はいいと思います」と語ったウィットリー投手。前回、コントロールが不安定でしたが、その対策としてはグラブを少し高めに構えることで対応すると続けました。

指名打者制で打席に立つことがないことも自分にとってはプラスと笑ったウィットリー投手。「懸念事項が1つ減った感じ。あとは相手のピッチャーにぶつけたくないから、結構神経を使う」としました。巨人は2連敗としていますが、相手のピッチャーは隅田知一郎投手とかなりの強敵。ミスなく我慢強く投げ、打線の援護を待ちたいところです。