初のタイ料理特化番組！6月19日(金)深夜24時から放送スタート！『まぜこぜFriday』第４弾「町のタイ料理にコップンカー」＼「人生イチ○○！？」「心にも体にも嬉しい食べ物」／若手俳優の莉子＆渡邉美穂の「美味しい」がとまらない！ディープなタイ料理店をめぐる！食べる！そして、作る！

ＢＳテレ東では4月より、毎週金曜深夜24時からの放送枠を『まぜこぜFriday』（略して”まぜフラ”）と題し、第1弾「春巻きストのたしなみ～ヘッドフォンで頂く極上の１本～」、第2弾「岩井炒飯道～勇気と悠毅の中華旅～」、第3弾「怪異研のヤバすぎる夜～体験者が語る戦慄の最恐告白～」と、テレビとYouTubeを掛け合わせた多種多様なジャンルの番組を放送してきました。

“見ている人がワクワクするものを詰め合わせてお届けしたい”をコンセプトに、15分のテレビ放送やYouTubeスピンオフを交えながらお届けしている『まぜこぜFriday（#まぜフラ）』。第4弾となる「町のタイ料理にコップンカー」を6月19日（金）深夜24時～24時15分から4週にわたり放送します。

本番組では、女性に絶大な人気を誇るタイ料理に特化し、町中華や町焼肉に続く新ジャンル“町タイ料理”を開拓します！タイ料理好きの2人がディープなタイ料理店をめぐり、店主の人生に迫る次世代向けのグルメ番組です。YouTubeでは簡単自炊タイ料理レシピを紹介しているので、番組で食欲が刺激された後は、ぜひおうちで試してみてください。

6月19日（金）、26日（金）の放送回に出演する莉子は、ドラマ「ブラックシンデレラ」（ABEMA）や「SHUT UP」(テレ東)など数々の話題作に出演し、主演映画「違う惑星の変な恋人」では、第38回高崎映画祭で『最優秀新進俳優賞』を受賞。SNS総フォロワー数は 200万人を誇ります（６月９日現在）。7月3日（金）、10日（金）の放送回に出演する渡邉美穂は、元日向坂 46 の人気メンバーで、卒業後は俳優として活動。ドラマ「産まない女はダメですか? DINKsのトツキトオカ」(テレ東)や、映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」など、数々の話題作にも出演しています。Z世代から絶大な支持を誇る、今大注目の人気若手俳優の2人です。

出演者コメント

■莉子

この度「町のタイ料理にコップンカー」が放送されます！タイ好き&タイ料理好きを公言し、タイフェスにも足を運び、個人のYouTubeでは食べる動画をひたすらアップロードしていた甲斐がありました！こんなにもありがたい公私混同なお仕事はありません！笑 というわけで、ほぼ素の状態でかなり楽しませていただいております。この収録中、私の「人生〇〇〇」が出てしまいました。答え合わせはぜひ放送でしていただけると嬉しいです！更にタイ料理愛が増した莉子でした！コップンカー！



■渡邉美穂

以前友人に誘われ、タイ料理屋さんに行き、タイ料理の奥深さを知りました。

ハーブやスパイスも香り豊かで美容にも良いと聞くので、心にも体にも嬉しい食べ物だと思います。

最近はドラマの撮影現場のご飯でタイ料理が出ることもあり、身近に感じることも多いです。

シラチャーソースが現場に置いてあり、皆でかけています！

この番組を通して私もタイ料理について詳しくなりたいですし、皆さんにも多くの情報をお届けできるように頑張ります。



スタッフコメント

■プロデューサー：河津亮平（テレビ東京 配信ビジネス局）

タイフェスなどでタイ料理がめちゃくちゃ流行っているのに、タイ料理に特化した番組がないなと思い、町中華や町寿司に続く新ジャンル“町タイ料理”の開拓に挑みました！放送ではディープな“町のタイ料理店”を巡り、YouTubeでは“簡単タイ料理レシピ”を紹介しているので、タイ料理にハマるきっかけになればと思います。ぜひご覧ください！



まぜこぜFridayとは

“見ている人がワクワクするものを詰め合わせてお届けしたい”をコンセプトに、15分のテレビ放送やYouTubeオリジナルコンテンツを交えながらお届けしている毎週金曜深夜24時からのエンターテインメント枠。グルメ、サブカル、ドラマ…あなたの“見たい”がきっと見つかる！



▶ＢＳテレ東公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bs-tvtokyo

番組概要

【タイトル】 まぜこぜFriday 「町のタイ料理にコップンカー」

【放送日時】 2026年6月19日より 毎週金曜日24:00～24:15 （全4回）

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）全国無料放送

【配信】 【番組オリジナルスピンオフ】

各話放送終了後から、ＢＳテレ東公式YouTubeチャンネルにてスピンオフを配信予定

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【出演者】 莉子 渡邉美穂

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