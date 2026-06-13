コメッツ球団公式Xが公開

米大リーグ、ドジャース傘下3Aのオクラホマシティ・コメッツでプレーするキム・ヘソン内野手の献身的な姿勢が現地で話題を呼んでいる。

コメッツ公式Xは、投手がストライクを投げるたびに守備位置から熱心に拍手を送るキム・ヘソンの姿を動画で公開。「これより支援的なチームメートがいたら教えて……待ってるよ」とつづると、動画の中では「誰もがチームにキム・ヘソンを必要としている」と記して褒めたたえている。

キム・ヘソンは今季、開幕はマイナーで迎えたものの4月上旬にメジャー昇格。43試合に出場し、打率.259、1本塁打、11打点、5盗塁、OPS.651の成績を残したが、5月末に再度マイナーへ降格した。現在は再度のドジャース昇格を目指して、3Aで奮闘を続けている。

動画には現地ファンから「彼は本当に素晴らしい男だ！ またすぐにドジャースで枠を得られたらいいな」「キム・ヘソンは私のお気に入りの選手！」「彼のこと大好き！」「ベストになれるようにお互いをサポートし合っている！」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）