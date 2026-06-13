Kis-My-Ft2が、6月20日(土)にデジタルシングル「King King」をリリースすることを発表した。

今作はメンバーの二階堂高嗣が監修した楽曲。野心や自信を剥き出しにしながら自分の限界を超えて頂点を掴みに行く姿を描いた、“自分の限界を超えて頂点へ挑み続けるアンセム”となっている。プレッシャーや周囲からの視線すら力に変えながら、自分の信じる道を突き進んでいくというメッセージが込められた歌詞と、強さだけではなく、「自分自身を証明したい」という意志も込められた作品となった。

リリース決定にあたり、二階堂高嗣からコメントも到着している。

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■二階堂高嗣コメント

Kis-My-Ft2 デビュー15周年企画として、

「毎月新曲リリース」の話が上がったタイミングから、

今年のツアーのテーマソングになるような曲を作りたいと思い、沢山のデモの中からこの

曲に決めました。

全編英詞となった今回の歌詞は、

僕が、‘音の気持ち良さ’・‘格好良さ’を見させていただきながら、

‘歌詞として成立しているか’を作家さんに組み立てていただきました。

オーケストラとデジタルという正反対の要素を組み込んだキスマイのアンセム。ぜひお楽

しみください！

ニカゲームは、一旦、忘れてください！

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■＜Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････＞

2026年

6/20(土)開演18:30 [北海道] 北海道立総合体育センター(北海きたえーる)

6/21(日)開演13:00／開演18:30 [北海道] 北海道立総合体育センター(北海きたえーる)

6/27(土)開演18:30 [宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ

6/28(日)開演13:00／開演18:30 [宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ

7/4(土)開演13:00／開演18:30 [福岡] マリンメッセ福岡A館

7/5(日)開演14:00 [福岡] マリンメッセ福岡A館

8/3(月)開演18:30 [大阪] 大阪城ホール

8/4(火)開演13:00／開演18:30 [大阪] 大阪城ホール

8/10(月)開演13:00／開演18:30 [神奈川] 横浜アリーナ

8/11(火･祝)14:00 [神奈川] 横浜アリーナ

8/22(土)開演13:00／開演18:30 [静岡] エコパアリーナ

8/23(日)開演14:00 [静岡] エコパアリーナ

9/4(金)開演18:30 [千葉] ららアリーナ 東京ベイ

9/5(土)開演13:00／開演18:30 [千葉] ららアリーナ 東京ベイ

9/6(日)開演14:00 [千葉] ららアリーナ 東京ベイ

9/12(土)開演13:00／開演18:30 [広島] 広島グリーンアリーナ

9/13(日)開演14:00 [広島] 広島グリーンアリーナ

9/19(土)開演13:00／開演18:30 [新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

9/20(日)開演14:00 [新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 詳細はこちらよりご確認ください。

https://starto.jp/s/p/live/10433?artist=17