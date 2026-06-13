実業家としても活躍する女優でモデルの新田さちか(27)が13日までに自身のインスタグラムを更新。「約2000万円」という新車購入を報告した。



【写真】ワイルドな雰囲気もオシャレ！でも…運転できないんです

「人生初納車をしました!!」と書き出し、街角に止めた黒色のメルセデス・ベンツGクラス「ゲレンデヴァーゲン」との記念写真を公開。「ちっちゃい小娘が乗っとったらギャップで面白いんじゃな～い?となり、日常はケチの極みなくらい節約魔ですが、大きな決断は謎に早い私。見学初日にそのまま申し込み決定」と“即決”で購入したことを明かした。



「資産として値落ちがあまりないということで周りの方々からもお薦めいただき、この車種にしましたが、ちょっと私には格好良すぎる(実父にでも、もちろんパトロンの存在があるわけもなく、愚直な日々を通じて迎え入れました)ので、マットがかった少し優しい印象のデザインにしました」と説明。「両親とショールームに伺っとったんやけど、購入後は誰1人喜んでおらずキャッシュが減ることに嘆いてました笑」とあっけらかんとつづった。



驚きなのは、「そして何より変なのが、無免許ということ。笑 1年以内に取れたらなと思います」と、まだ免許を持っていない段階での「人生で3番目に大きいお買い物!」という高級車購入だ。YouTubeチャンネルでは、「ズバリ…全然、地方でお家買えるよね、約2000万円くらいですかね」と値段も明かし、キャッシュでの購入だったという。



青山学院大3年時からアパレルブランドを立ち上げ、現在は社長として自社ブランド「VALLAN」「BORRAKE」などを手がける実業家。スケールの大きい買い物に、ファンからは「センス最高です」「颯爽と乗りこなし、かっこよく決める美女、絵になりますね」「ねえまってwwwwww無免許で買うのおもしろすぎて声出てしまった」「まじで最高な女」といったコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）