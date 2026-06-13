三浦知良が先発出場！ オールスター初戦は2発のJ2・J3 EAST-Aに軍配
JリーグオールスターDAZNカップ・1回戦の第1試合が13日に行われ、J2・J3 EAST-AとJ2・J3 EAST-Bが対戦した。
JリーグオールスターDAZNカップは、1日限り・全7試合のトーナメントとなっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。
1回戦の第1試合ではJ2・J3 EAST-AとJ2・J3 EAST-Bが激突。J2・J3 EAST-Bでは三浦知良がキャプテンマークを巻いて先発出場を果たした。
試合は5分、DFラインを抜け出した山田寛人のゴールでEAST-Aが先制に成功。三浦は14分で加藤拓己と交代となった。その後、18分にはディサロ燦シルヴァーノが追加点を挙げた。
このまま試合は終了。勝利したJ2・J3 EAST-Aは準決勝の第1試合で16時15分からJ1 EASTと対戦し、敗れたJ2・J3 EAST-Bは15時5分から開催される5位・6位決定戦に臨む。
【スコア】
J2・J3 EAST-A 2−0 J2・J3 EAST-B
【得点者】
1−0 5分 山田寛人（J2・J3 EAST-A）
2−0 18分 ディサロ燦シルヴァーノ（J2・J3 EAST-A）
JリーグオールスターDAZNカップは、1日限り・全7試合のトーナメントとなっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。
試合は5分、DFラインを抜け出した山田寛人のゴールでEAST-Aが先制に成功。三浦は14分で加藤拓己と交代となった。その後、18分にはディサロ燦シルヴァーノが追加点を挙げた。
このまま試合は終了。勝利したJ2・J3 EAST-Aは準決勝の第1試合で16時15分からJ1 EASTと対戦し、敗れたJ2・J3 EAST-Bは15時5分から開催される5位・6位決定戦に臨む。
【スコア】
J2・J3 EAST-A 2−0 J2・J3 EAST-B
【得点者】
1−0 5分 山田寛人（J2・J3 EAST-A）
2−0 18分 ディサロ燦シルヴァーノ（J2・J3 EAST-A）
【動画】オープニングゴールは山田寛人！ ディサロ燦シルヴァーノが追加点
湘南・山田寛人のオープニングゴール🙌— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 13, 2026
ゴールパフォーマンスにも注目👀
🏆JリーグオールスターDAZNカップ
🆚J2•J3 EAST-A×J2•J3 EAST-B
📱#DAZN ライブ配信中@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/GUJthZns5C
山形・ディサロ 燦シルヴァーノが追加点🙌— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 13, 2026
チームメイトと歓喜大爆発→レレ・マスク🔥
🏆JリーグオールスターDAZNカップ
🆚J2•J3 EAST-A×J2•J3 EAST-B
📱#DAZN 無料ライブ配信中@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/olTAgoNkR7