「やったなw」「いいぞ！」59歳レジェンド本人の前でまさかの“カズダンス”！ 20歳DFの大役に反響！ 舞台裏では…
６月13日に開催の「JリーグオールスターDAZNカップ」オープニングセレモニーで披露された、福島ユナイテッドFCの選手たちによる粋なパフォーマンスが話題を呼んでいる。
J１・J２・J３の全60クラブからファン投票などで選出された選手たちが６チームに分かれ、トーナメント形式で頂点を争う同祭典。試合前には各クラブの選手たちが国立競技場のピッチに登場する華やかなオープニングセレモニーが実施された。
そのなかで大きな注目を集めたのが、福島のFW三浦知良、DF土屋櫂大、MF針谷岳晃の３選手による入場シーンだ。
先頭で登場した土屋が、中央で天に向かって右手を突き上げる“カズダンス”の決めポーズを全力で披露。左右に並んだ三浦と針谷が両手を使って土屋を引き立てるようなポーズを見せ、スタンドを沸かせた。
59歳で現役を続ける“キングカズ”本人の目の前で、20歳の土屋がカズダンスを披露するというまさかの演出。SNS上では、「土屋くん大役」「やったなwww」「土屋くんセンターかい笑」「カズと一緒どころか、カズの前でカズダンスで登場」「いいぞ！もっとやれw」などのコメントが寄せられ、大きな反響を呼んだ。
さらに、このパフォーマンスには舞台裏があったようだ。Jリーグ公式Xが公開した動画では、三浦自ら土屋に「カイト！これやれ！」とカズダンスを提案。突然の指名を受けた土屋は「本当にやるんですか笑」と戸惑いながらも応じていた。
レジェンドからの“直々のオファー”で実現した粋な演出。オールスターの祭典らしい微笑ましいワンシーンが、多くのファンを楽しませた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「本当にやるんですか」オールスター開会式で“カズダンス”披露の舞台裏映像
J１・J２・J３の全60クラブからファン投票などで選出された選手たちが６チームに分かれ、トーナメント形式で頂点を争う同祭典。試合前には各クラブの選手たちが国立競技場のピッチに登場する華やかなオープニングセレモニーが実施された。
先頭で登場した土屋が、中央で天に向かって右手を突き上げる“カズダンス”の決めポーズを全力で披露。左右に並んだ三浦と針谷が両手を使って土屋を引き立てるようなポーズを見せ、スタンドを沸かせた。
59歳で現役を続ける“キングカズ”本人の目の前で、20歳の土屋がカズダンスを披露するというまさかの演出。SNS上では、「土屋くん大役」「やったなwww」「土屋くんセンターかい笑」「カズと一緒どころか、カズの前でカズダンスで登場」「いいぞ！もっとやれw」などのコメントが寄せられ、大きな反響を呼んだ。
さらに、このパフォーマンスには舞台裏があったようだ。Jリーグ公式Xが公開した動画では、三浦自ら土屋に「カイト！これやれ！」とカズダンスを提案。突然の指名を受けた土屋は「本当にやるんですか笑」と戸惑いながらも応じていた。
レジェンドからの“直々のオファー”で実現した粋な演出。オールスターの祭典らしい微笑ましいワンシーンが、多くのファンを楽しませた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「本当にやるんですか」オールスター開会式で“カズダンス”披露の舞台裏映像