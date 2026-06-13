アメリカメディアは、戦闘終結への“覚書”について、署名式がスイスのジュネーブで行われる可能性があると報じました。一方でイランメディアは、この報道を否定しています。

【写真を見る】米ニュースサイトが報道「戦闘終結への“覚書”」の内容

アメリカとイラン“覚書”に署名か

イランをめぐってトランプ大統領は11日、予告していた攻撃を一転して中止すると表明。そして…

トランプ大統領（11日）

「我々はイランとの戦闘について、素晴らしい合意に達したばかりだ。あとは文書の最終調整をするだけで、数日で完了するはずだ。ヨーロッパで署名式も行われるだろう」

イランとの戦闘終結に向けた合意の“覚書”について、署名できるという見通しを示しました。



署名式は、バンス副大統領らが出席するとしています。

“覚書”には、「イランがいかなる形でも核兵器を保有せず、核兵器を購入することもできない」との内容が含まれていると説明。

イランの最高指導者モジタバ師が、“承認した”との認識を示しています。

トランプ大統領（11日）

「中東全体が喜ぶ。（覚書に）署名され次第、（ホルムズ）海峡は開かれる」

“覚書”について、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、レバノンを含む地域での停戦を60日間延長し、その間に核交渉を行う内容だと報じました。



また署名式は、スイスのジュネーブで開かれる可能性があるとしています。

イラン政府関係者「日曜ジュネーブで署名式は誤り」

一方、イラン政府関係者はJNNの取材に対し、「日曜日にジュネーブで署名式が行われるという情報は誤り」だと指摘。

その上で、「私たちはまだ合意案の検討を続けている段階で、意思決定のプロセスは完了していない」と強調しました。