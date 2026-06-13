木原稔官房長官は、自身の秘書官が公費で出張中に「宿泊先のホテルに女性を招き入れた」との報道について、「ご指摘の通り」と認めました。処分については「情報を確認したうえで必要性を判断する」としています。

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木原官房長官の秘書官 “公費出張中” 知人女性ホテルに招き入れ

木原官房長官は、自身の秘書官が2025年、公費での出張中に不倫相手と宿泊していたとする一部報道について、事実関係を認めました。

中道改革連合 長妻昭 衆院議員（12日）

「（官房長官秘書官は）ホテルには内緒で、妻ではない女性と一緒に2人で宿泊した。これは事実か」

木原稔 官房長官

「今ご指摘の通りであって、ホテルで朝まで知人と過ごしたということを聞いている」

12日、野党が追及したのは、月刊誌「文藝春秋」の報道についてです。



それによりますと、木原長官の秘書官の男性が2025年、経済産業省の幹部として、大阪関西万博の仕事で大阪に出張した際、宿泊先に不倫相手の女性を招き入れていたといいます。

男性は、高市総理が経済産業副大臣だった際に秘書官を務めていた人物です。

機密情報の漏洩があったかは「確認中」

木原 官房長官

「（秘書官が）知人女性をホテルの自室に招き入れたのは5回。そのうちの2回は翌朝までいたと当該職員が認めている」

この2回は、いずれも1人分の宿泊料金でした。

木原 官房長官

「1回分は追加料金が発生しないことを確認したけども、もう1回分については、2名で宿泊すると追加料金が発生すると認識したため、（秘書官が）後日私費で支払った」

中道改革連合 長妻 衆院議員

「『情報漏洩・情報管理に問題』と、これは事実か」



木原 官房長官

「そうした点も含めて今、経済産業省と協力して、総合的に確認を行っているところ」

木原長官は機密情報の漏洩があったかは確認中だと説明。処分については、「情報を確認した上で、必要性を判断する」と話しました。