サッカー元日本代表でサポートプレーヤーとしてW杯に臨む日本代表に帯同しているDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が13日、interfm「吉田麻也 Treasure in Talk」（土曜前9・00）に出演。代表合宿中の過ごし方を明かした。

リスナーから「サッカーの代表合宿では練習やミーティング以外の時間でどれくらい自由時間があるのですか？長い合宿期間の中でどんなふうに気分転換したりストレス解消しているのか教えてください」と聞かれると、「基本自由です。ただ外に遊びに行ったり、カラオケ行ったり、買い物行ったりとかはできない。できないというかみんなしないです。日本代表なので。ただちょっと散歩したいなとか出かけたいなって時はセキュリティーの人と一緒に散歩できる」と回答。

「実際に僕も時差ぼけが今回強くて、朝の6時台にセキュリティーの人に連絡して、無理矢理起こして合宿中散歩していたし、東京に移ってからもその周りを2回くらい散歩した」と明かした。

続けて、「基本的に選手は選手同士でトランプやったりゲームしたりもあるでしょうけど、僕はリカバリーに時間を費やしていることが多いかな。それ以外は動画見たり本を読んだり」と説明。「あとは僕は割と選手同士で時間をシェアするのが好きなので、選手とお茶したりしていろいろな話を聞いたりすることが多いですね」と明かした。