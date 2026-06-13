【MAJ2026】サカナクション「最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞」受賞 山口一郎は活動休止期間に言及「自分たちの自信にもなります」
【モデルプレス＝2026/06/13】サカナクションが6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のPremiere Ceremonyに出演した。
【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
「最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞」を受賞したサカナクション。ボーカル・ギターの山口一郎はロックジャンルでの評価に「本当にありがたく思っております」と感謝。「療養して休んでいた活動休止期間中を経ての活動でこういった評価をいただけたということは、さらに自分たちの自信にもなります。ありがとうございます」と伝えていた。
山口は、2022年7月より体調不良のため、一定期間休養。同年9月には、徐々に活動を再開していることを明かしていた。2024年1月にうつ病を公表していた。なお、サカナクションは「怪獣」で「最優秀アニメ楽曲賞」も受賞している。
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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◆サカナクション山口一郎、療養期間経ての受賞に感謝
「最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞」を受賞したサカナクション。ボーカル・ギターの山口一郎はロックジャンルでの評価に「本当にありがたく思っております」と感謝。「療養して休んでいた活動休止期間中を経ての活動でこういった評価をいただけたということは、さらに自分たちの自信にもなります。ありがとうございます」と伝えていた。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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