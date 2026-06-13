◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽準決勝 慶大５―２東北福祉大（１３日・神宮）

５年ぶりの優勝を狙う慶大（東京六大学）は昨年王者の東北福祉大（仙台六大学）に５―２で勝利し、決勝に進出した。

今秋ドラフト候補の左腕・渡辺和大投手（４年＝高松商）が圧巻の奪三振ショーを見せた。初回に２三振を奪って立ち上がると、２回は４番からの好打順を３者連続三振に仕留める快投。３回も下位打線から再び３者連続三振を奪って６連続三振とすると、２回り目に入った４回も１、２番を連続三振に仕留めて８連続奪三振。第５０回大会の愛知学院大・筒井和也投手（元阪神投手）が持つ８連続奪三振（対東海大）の大会記録に並んだ。

５回も３者凡退とすると、６回は１死から死球を出して初めて走者を塁に置いたが２者連続空振り三振でピシャリ。７回も四球を出しながら無失点で切り抜けた。８回は先頭の代打に右前打を浴びてこの日初めての安打を許すと、１死から四球を出して１死一、二塁としたところで降板。それでも圧巻の１５奪三振と試合をつくった。

打線は４回に３連打で無死満塁の好機をつくると相手投手の暴投で１点を先制。６回には６番・吉野太陽（４年＝慶応）の適時右前打で２―０とすると、１点を返された８回には３連打と押し出し四球で３点を追加して食らいつく東北福祉大を突き放した。