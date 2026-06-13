◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１３日、阪神競馬場

昨年の有馬記念４着以来の実戦となるレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、１３時２分に決戦の地に到着した。１馬身３／４差で勝利した２５年のエリザベス女王杯以来の長距離輸送となったが、楠助手は「長距離輸送は慣れているので、変わらずゆったりと輸送できました。少しスイッチは入ったと思うけど、いつもと同じくらいですね。最終追い切りをして、気持ちピリッとした感じですね」とうなずいた。

宝塚記念は、史上初めてグランプリホース３頭がそろった豪華な一戦。同馬は２４年の有馬記念を３歳牝馬として、１９６０年のスターロツチ以来、６４年ぶりに勝利した。昨年は１１着に敗れたが、同助手は「昨年は骨折明け。その中の調整で難しかったかな。今年はその分だけは積極的に調教できたかな。去年は（作戦面で）いい失敗だった。それが秋に生かせましたし、去年のような競馬にならなければ」と意気込んだ。