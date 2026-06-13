PEACH JOHN×Barbie™コラボ登場！大人可愛いルームウェアでおうち時間を彩る♡

PEACH JOHNから、世界中で愛され続けるファッションドールBarbie™とのスペシャルコラボレーションアイテムが登場します。Barbie™のポジティブで華やかな世界観と、PEACH JOHNらしいフェミニンな魅力を融合したルームウェア3型とファッション雑貨1型の全4アイテムを展開。おうち時間をもっと楽しく、もっと可愛く彩ってくれるラインナップは、Barbie™ファンはもちろん、大人の女性にもおすすめです♡

Barbie™の世界観を楽しめる特別コレクション

2024年にデビュー65周年を迎えたBarbie™は、「女の子の無限の可能性を引き出すドール」として世界中で愛されてきました。

今回のコラボでは、そんなBarbie™の明るく前向きな世界観をPEACH JOHNらしいロマンティックなデザインで表現。

発売日は2026年5月27日（水）。PEACH JOHN公式通販サイトをはじめ、全国のPEACH JOHN店舗、SALON by PEACH JOHN銀座店、PJ BASIC by PEACH JOHN梅田店で販売されます。

ルームウェアとしての快適さはもちろん、細部までこだわった刺しゅうやプリントなど、Barbie™らしい遊び心を感じられるデザインにも注目です。

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全4アイテムのラインナップをご紹介

Barbie ポインテールワンピース（カップ付き）



価格：5,800円（税込）

小花柄と針抜き生地を組み合わせたフェミニンなワンピース。バスト部分にはギャザー調整ができるドローストリングを採用し、後ろネックには“Barbie”の刺しゅう入り。

カップ付きなので1枚でさらりと着用できます。

サイズ：ワンサイズ（カラー：フラワー）

Barbie ポインテール3点セット



価格：7,600円（税込）

カーディガン、キャミソール、ボトムの3点セット。立体感のあるハートボタンや胸元の刺しゅうがポイントです。単品でも活躍するため、着回し力の高さも魅力です。

サイズ：ワンサイズ（カラー：ピンク）

Barbie Tシャツパジャマ



価格：6,600円（税込）

Barbie™の後ろ姿を大胆にプリントしたキャッチーなデザイン。リラックス感のあるシルエットながら、女性らしいネックラインで大人可愛く着こなせます。ポケットの刺しゅうも見逃せません。

サイズ：ワンサイズ（カラー：ピンク）

Barbie ヘアバンド



価格：1,980円（税込）

大きなリボンが目を引くヘアバンド。ルームウェアと合わせれば、Barbie™の世界観をより楽しめるコーディネートが完成します。

サイズ：ワンサイズ（カラー：フラワー）

おうち時間をもっと可愛くアップデート

今回のコラボアイテムは、可愛らしさだけでなく着心地の良さや実用性にもこだわったコレクションです。小花柄や刺しゅう、ピンクカラーなど、見ているだけで気分が上がるディテールが満載。

リラックスタイムはもちろん、旅行やお泊まりシーンにも活躍してくれそうです。

Barbie™気分で毎日をハッピーに♡

PEACH JOHNとBarbie™が生み出した特別なコレクションは、フェミニンなデザインと遊び心を兼ね備えた魅力的なラインナップ。

ワンピースやセットアップ、パジャマ、ヘアバンドまで揃っているので、お気に入りのスタイルでBarbie™の世界観を楽しめます。

毎日のリラックスタイムをもっと華やかに彩りたい方は、ぜひチェックしてみてください♪