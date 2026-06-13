「全日本大学野球選手権・準決勝、慶大５−２東北福祉大」（１３日、神宮球場）

東北福祉大は反撃及ばず、連覇とはならなかった。慶大先発の今秋ドラフト候補・渡辺和大投手（４年・高松商）に対し、七回までは無安打無無得点１５三振と完璧に抑え込まれた。

しかし２点を追う八回に試合が動いた。先頭の藤原天斗捕手（３年・八戸学院光星）が右安打を放ち、ノーヒットノーランを阻止。その後、四球で１死一、二塁となると、広池に投手交代した。

代打の代打、長谷陸翔外野手（３年・八戸学院光星）の２球目に二走・中岡誠志郎内野手（１年・明秀日立）が盗塁を仕掛けると、捕手からの送球を三塁手が捕球ミス。中岡はその間に生還し、１点を返した。

長谷は四球、次打者は一塁への内野安打で２死三塁と一打逆転のチャンスを迎えたところで、慶大は３番手・水野敬太投手（３年・札幌南）に交代。東北福祉大は高岡新時内野手（４年・龍谷大平安）が打席を迎えたが、二塁への併殺ゴロで得点することはできなかった。

八回の裏には今秋ドラフト候補の東北福祉大・猪俣駿太投手（４年・明秀日立）が打ち込まれ、３失点。４点にリードを広げられた。