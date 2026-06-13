女優橋本愛（30）が13日、都内で、主演映画「祝山」（武田真悟監督）公開記念舞台あいさつに、共演した久保田紗友（26）石川恋（32）らと出席した。

同作は民俗学や呪術を題材にした作品で知られる作家・加門七海氏が自身の体験を元にした同名小説が原作。橋本はスランプに陥ったホラー小説家鹿角南を演じた。

現場での思い出を聞かれると、橋本は「予算が潤沢な現場ではなかった」としつつ、「スタッフさんがお弁当を買ってきてくれたり、いろんなお菓子やカップラーメンがあったりいつもの現場より潤沢に食べ物があって、スタッフさんの温かさに救われていました」。共演した久保田も「森の中で写真を取り合いました」、石川も「女子3人でメロンパンを食べながら女子トークをしたり」と和気あいあいとした雰囲気を明かした。

同作のタイトルにちなみ、「山」での思い出を聞かれると、橋本は「山は好きで、昨日も山にあるサウナに行って、整ってきました」と満面の笑み。一方で、栃木県出身の石川は「中学高校が大平山の中にある学校に通っていたので、登下校が登山。部活でも大平山のランニングがあったり、辛い思い出がありつつ、体力が付きました」と周囲を驚かせた。

さらに、山登りにハマっているという久保田は「定期的に山登りはするんですけど、低山で迷ったことがあって…。撮影の後に登ったので、映画のせいかも」とちゃめっ気たっぷりに笑った。

草川拓弥（31）、武田監督も出席した。