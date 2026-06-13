お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（48）と那須晃行（45）が12日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。中西の妻の梅小鉢の高田紗千子（42）との結婚について語った。

笑福亭鶴瓶は観覧席に「皆さん知ってるか（わからない）。（なすなかにしは）いとこ同士ですからね」と伝えると、客席からは「へぇ〜」と驚きの声に包まれた。

中西は「年に1回正月にビンゴ大会やってますから」と語った。

鶴瓶から「そのときはお前ら司会せえへんやろ？」と聞かれ、中西は「やりますよ。全然。その司会が1年で一番ウケるんですよ」と語り笑わせた。

番組ではいとこの「みくちゃん」から送られた写真を紹介した。写真の中に中西と元恋人の写真が“混入”しており、鶴瓶は「ちゃんとチェックしたれよ」とつっこみ、「高田怒りよるで。高田って（中西の）嫁やけどね」と中西の後輩芸人の妻を説明した。

鶴瓶とKis−My−Ft2藤ケ谷太輔は「みくちゃん」と同時に高田も取材しており、次男を抱いて取材を受ける高田の写真を公開した。

鶴瓶は「後輩、よう手つけたな」とイジった。

中西は「運命の人がそこにいただけ」と切り返し、スタジオを沸かせ「10何年付き合ってたんで」と後輩芸人だった高田との交際期間も明かした。

鶴瓶は「それは那須はわかってたの？」と聞くと、那須は「知ってました。ライブでもよく一緒になるし、いつも2人で帰るんですよ。僕は後輩とご飯行くんですけど、（中西は）2人でどっか行く。後輩とかも『多分中西さん付き合ってます』みたいな」と周囲は2人の交際を気づいていたという。

那須は「あるとき、それこそ正月のビンゴ大会？行ったら…（写真を見て）居るなあの子」と高田が2人の親戚とともに写る写真を紹介した。中西も「連れて行きました。なんならMCのアシスタントやってました」と答えた。