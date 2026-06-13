超特急ハル「多分98％ぐらいで俺が合って」バミリ巡って“マジバッチバチ”なメンバー明かす
【モデルプレス＝2026/06/13】超特急のアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）が12日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。ハルが、バミリを巡って対決するメンバーを明かした。
【写真】超特急、バミリ巡って“マジバッチバチ”なメンバー
この日の番組では、自身の意見が周りに認められなかった時のエピソードを尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。ハルは、ダンスの振り付けの確認などをする際、メンバーそれぞれの立ち位置を示す目印“バミリ”の番号が「結構細かいんだよね、うち」と語った。そのバミリについて「俺とシューヤくんは、もうバッチバチなのよ。バミリ対決、マジバッチバチ」とシューヤ（志村秀哉）から間違いを指摘されることがよくあると口に。ところが「多分98％ぐらいで俺が合って、あいつが間違えてる…なのに自分が合ってる前提で話す」と吐露した上で「俺、絶対認められてないよね？あの野郎に」と冗談めかし、アロハを笑わせた。
また、ハルは自身の身長が167〜168cmであることを周囲に伝えると「『意外と小っちゃいんだね』って言われます」と告白。番組の収録前日に、超特急と同じスターダストプロモーション所属俳優・タレントによる男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）に所属するBUDDiiSのFUMIYA（高尾楓弥）から「『ハルくんって高身長顔だよね』って言われた」と振り返り、「褒めてんのか貶してんのかが分かんねぇじゃん」と話していた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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【写真】超特急、バミリ巡って“マジバッチバチ”なメンバー
◆超特急ハル、バミリ巡って“マジバッチバチ”なメンバー
この日の番組では、自身の意見が周りに認められなかった時のエピソードを尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。ハルは、ダンスの振り付けの確認などをする際、メンバーそれぞれの立ち位置を示す目印“バミリ”の番号が「結構細かいんだよね、うち」と語った。そのバミリについて「俺とシューヤくんは、もうバッチバチなのよ。バミリ対決、マジバッチバチ」とシューヤ（志村秀哉）から間違いを指摘されることがよくあると口に。ところが「多分98％ぐらいで俺が合って、あいつが間違えてる…なのに自分が合ってる前提で話す」と吐露した上で「俺、絶対認められてないよね？あの野郎に」と冗談めかし、アロハを笑わせた。
◆ハル、BUDDiiS・FUMIYAからの言葉に「褒めてんのか貶してんのか」
また、ハルは自身の身長が167〜168cmであることを周囲に伝えると「『意外と小っちゃいんだね』って言われます」と告白。番組の収録前日に、超特急と同じスターダストプロモーション所属俳優・タレントによる男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）に所属するBUDDiiSのFUMIYA（高尾楓弥）から「『ハルくんって高身長顔だよね』って言われた」と振り返り、「褒めてんのか貶してんのかが分かんねぇじゃん」と話していた。（modelpress編集部）
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