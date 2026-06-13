櫻坂46谷口愛季、ベージュのスカートから美脚チラリ「脚長すぎてびっくりした」「着こなしが神」の声
【モデルプレス＝2026/06/13】櫻坂46の谷口愛季6月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題となっている。
【写真】21歳櫻坂メンバー「脚長すぎてびっくりした」スカートから美脚チラリ
谷口は「15th Single 『Lonesome rabbit ／ What’s ”KAZOKU”？』が発売されました！多くの皆さんの手に届きますように」と同日発売されたシングルについてつづり、写真を投稿。グレーのコンクリートの壁をバックに撮影された写真では、ショート丈のベージュのアウターに、裾にフリルがついたベージュのスカート、ニーハイブーツを合わせたスタイルを公開している。
この投稿には「スタイル良すぎ」「脚長すぎてびっくりした」「ミニスカート姿可愛い」「完璧なスタイルが参考になる」「ミニスカート姿、最高に可愛い！」「ニーハーブーツの着こなしが神」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳櫻坂メンバー「脚長すぎてびっくりした」スカートから美脚チラリ
◆谷口愛季、ベージュフリルスカートから美脚チラリ
谷口は「15th Single 『Lonesome rabbit ／ What’s ”KAZOKU”？』が発売されました！多くの皆さんの手に届きますように」と同日発売されたシングルについてつづり、写真を投稿。グレーのコンクリートの壁をバックに撮影された写真では、ショート丈のベージュのアウターに、裾にフリルがついたベージュのスカート、ニーハイブーツを合わせたスタイルを公開している。
◆谷口愛季の投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎ」「脚長すぎてびっくりした」「ミニスカート姿可愛い」「完璧なスタイルが参考になる」「ミニスカート姿、最高に可愛い！」「ニーハーブーツの着こなしが神」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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