LE SSERAFIMユンジン、黒シースルートップスで大胆肌見せ「大人の色気」「攻めてる」の声
【モデルプレス＝2026/06/13】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が6月11日、自身のInstagramを更新。シースルーのトップス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】K-POP美女「攻めてる」黒シースルートップスで大胆肌見せ
ユンジンは芝生に座る姿など複数枚の写真を投稿。カメラに向かってニッコリと笑顔を見せるショットでは、黒のブラジャーの上に肌が透けるシースルーの長袖トップスを着た姿を披露している。
また、撮影のオフショットでは、数字の2が書かれた見せブラをつけ、ロングパンツを合わせた姿を公開している。
この投稿には「可愛すぎる」「綺麗すぎる」「スタイル抜群」「破壊力すごい」「ビジュ最強」「攻めてる」「大人の色気」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】K-POP美女「攻めてる」黒シースルートップスで大胆肌見せ
◆ユンジン、黒シースルトップスで素肌チラリ
ユンジンは芝生に座る姿など複数枚の写真を投稿。カメラに向かってニッコリと笑顔を見せるショットでは、黒のブラジャーの上に肌が透けるシースルーの長袖トップスを着た姿を披露している。
また、撮影のオフショットでは、数字の2が書かれた見せブラをつけ、ロングパンツを合わせた姿を公開している。
◆ユンジンの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「綺麗すぎる」「スタイル抜群」「破壊力すごい」「ビジュ最強」「攻めてる」「大人の色気」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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