◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準決勝 東北福祉大２―５慶大（１３日・神宮）

慶大が前回王者の東北福祉大に５ー２で勝利。連覇を狙った東北福祉大は、２年連続の決勝進出を逃した。

東北福祉大の先発・船曳壮汰投手（１年＝高川学園）は３回３安打１失点で１年生ながら存在感を見せた。

最速１４０キロの直球に１００キロのカーブ、チェンジアップを織り交ぜ３回までは無安打。４回に三者連続安打を許し２番手の西川雄大（４年＝横浜隼人）にマウンドを譲った。

互いに無得点の４回２死満塁。２番手・西川の暴投で先制を許したが最小失点で切り抜けた。

７回から４番手で今秋ドラフト候補の最速１５５キロ右腕・猪俣駿太（４年＝明秀日立）が登板。１４９キロ直球にスライダー、フォーク、カーブを織り交ぜ力投するも、１回２／３を５安打３失点とマウンドを守れなかった。

打線は慶大先発の渡辺和大投手（４年＝高松商）に７回まで無安打に封じられたが、８回先頭の代打・藤原天斗（３年＝八戸学院光星）が右前安打を放ちノーヒットノーランを阻止。１死一、二塁から盗塁と敵失が絡み１点差に迫ったが反撃はそこまでとなった。