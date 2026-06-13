音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の最優秀賞を表彰する「Ｐｒｅｍｉｅｒｅ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。最優秀アニメ楽曲賞には、サカナクションの「怪獣」が輝いた。

白の衣装で統一し、登壇してきた５人は、最優秀賞のアーティストに与えられるルビーを手にし一礼。ボーカルの山口一郎は「この度はこのような賞を受賞させていただきありがとうございます」と感謝した。同曲が５人にとって初めてのアニメ主題歌だったことから、「無事に受賞をできてうれしく思います」と笑みを浮かべた。

「怪獣」は、グループ約３年ぶりの一曲でＴＶアニメ「チ。 ―地球の運動について―」のオープニング主題歌に抜てき。ＳＮＳを中心にヒットし、１２年ぶりの「ＮＨＫ紅白歌合戦」出場も果たした。同曲は主要６部門である最優秀楽曲賞にもノミネートされており、同賞の受賞にも期待がかかる。

また５人は、最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞も受賞した。