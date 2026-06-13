サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の日本代表に三重県伊賀市出身の町野修斗選手（ボルシアＭＧ）が追加招集された。

伊賀市は１２日、懸垂幕を掲げて代表入りを祝福し、代表選手らのパネル展も急きょ始めた。地元は１５日（日本時間）のオランダ戦に向けて応援ムードが高まっている。

町野選手は地元のＦＣ中瀬でサッカーを始めた。湘南ベルマーレなどで活躍し、現在はドイツでプレーしている。４年前のカタール大会も追加招集され、今大会は２度目の代表入りが期待されたが、先月発表の代表メンバーから落選。主将の遠藤航選手がけがで離脱することに伴い、日本サッカー協会が追加招集を発表した。

父の理さん（６４）は１２日午前８時半頃、息子からＬＩＮＥでメッセージを受け取った。「いまアメリカに着いた。ここから現地へ向かう飛行機待ちだ。ワールドカップ頑張るわ」という趣旨だった。理さんは「４年前と同じく追加招集されてうれしい。ゴールを決めて（伊賀にゆかりの）忍者ポーズを見せて」と喜んだ。

◇

追加招集を受け、伊賀市役所は１２日、懸垂幕を掲げた。「祝 町野修斗選手ＦＩＦＡワールドカップ日本代表決定」と書かれている。

１階ロビーでは久保建英選手ら代表選手６人の写真パネルの展示が始まった。忍者ポーズとピッチを走る２種類の町野選手の写真など日本サッカー協会から市が借りた７枚を飾り、市スポーツ振興課の竹内義徳課長は「決勝まで進んでほしい」と力を込めた。

稲森稔尚市長は「活躍を祈念し、市民が一丸となって応援してまいります。本当におめでとうございます」とのコメントを出した。