アイドルグループ私立恵比寿中学の風見和香（18）が13日、都内で、1st写真集「和ぐころ」（宝島社）発売記念に出席した。

TBS系「KUNOICHI 2025秋」で、アイドルとして令和初の1stステージクリアや、フジテレビ系「千鳥の鬼連チャン」の300mサバイザル走などで高い身体能力を見せつけている風見。同写真集でもスキー、カヤックに初挑戦。風見らしい躍動感に加え、「和」にこだわった大人びた表情も詰め込んだ。「スポーツしている姿は私ならでは」としつつ、「アイドルとしての私を見ていないかもしれないので、いろんな表情を見て好きになっていだければ」とアピールした。

撮影は今年3月、山形・蔵王、静岡・下田で行った。「雪の中の撮影を一番やりたかった。写真集は“夏”“海外”が多い印象だけど、日本の雪の中で撮りたかった」という。「どちらかというと雨女」と明かしたが、撮影日のみ晴天。その前後は風吹だったという。「神様が味方をしてくれました」とにっこり。その一方で、「樹氷で撮る予定だったけど解けてしまって…」と嘆いた。

下田では制服姿で撮影。「3月だったのでギリセーフ！」と現役JKでの撮影をアピール。抱いている犬は現地で声をかけ、協力してもらった。「初めて会ったとは思えないくらい、なついてくれた」とほほ笑んだ。「明るい雰囲気のカットが多かったけどガラッと変わって、また違った雰囲気のカットになった」と胸を張った。

自己採点は150点。「私の出席番号が15番なので、10倍して150点です！」。そんな自信作について、「いろんな表情が出ているので、いろんな人に見て欲しいです！」と笑顔でアピールした。