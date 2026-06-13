「爽快！！！」「めっちゃ美味しかった」初夏に飲みたい″チョコミント″ドリンク6選

早くも「真夏日」が出てきている、2026年初夏。暑い日は、ひんやり爽快な「チョコミントドリンク」で涼むのもいいかもしれません。

東京バーゲンマニア編集部おすすめのドリンクを6つ紹介します。

「飲みやすいスースー感」

タリーズコーヒー「チョコミントシェイク」

タリーズ初のチョコミントフレーバーのドリンクです。爽快なミント風味のシェイクに、クーベルチュールチョコが食感と味わいのアクセントになっています。爽やかなミントの香りと清涼感に、ほどよい甘さが感じられます。

SNSでは「飲みやすいスースー感」「美味しい！」「チョコとミントのバランスがとてもいい」といった声が寄せられています。

5月13日から季節限定で発売中です（一部店舗を除く）。Tallサイズのみで価格は750円。ミントとクッキーを増量した「もっと！チョコミントシェイク」（790円）もあります。

ゴディバ「チョコレートミント ショコリキサー」

カカオ33％のミルクチョコレートを使用した、ゴディバならではのチョコミント味のショコリキサーです。なめらかでコクのあるチョコレートの香りと味わいに、爽やかなミントの清涼感が心地よく重なります。

5月15日から全国のショコリキサー取扱店にて、季節限定で発売中（一部店舗を除く）。レギュラーサイズ（270ml）は810円、ラージサイズ（350ml）は920円です。

7月24日からは「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」が同価格で登場します。

カフェ・ド・クリエ「ソルベージュ 爽快チョコミント」

2014年からチョコミント商品を展開している「カフェ・ド・クリエ」。26年はミントの配合バランスを調整し、昨年比1.5倍のミント感を実現。SNSや店舗に寄せられていた"ミントの爽快感"へのニーズに応え、すっきりとした清涼感を感じられる味わいに仕上げたといいます。

ミントの爽やかさに加え、ミルクのコクとやさしい甘みを感じられるミントミルクアイス、ぱりっとした食感のチョコレートのトッピングも特徴です。

SNSでは「爽快！！！」「めっちゃ美味しかった」「甘さ控えめでいい！」といった声が寄せられています。

4月28日から期間限定で発売中（一部店舗を除く）。価格は690〜750円。店舗によって異なります。

「いろんな食感があって美味しかった！」

ココス「チョコミン党フラッペ」

すっきりとした味わいのチョコミントフラッペにホイップやチョコソース、ココアビスケットチップをトッピングした贅沢なフラッペです。

よく混ぜると、濃厚なチョコソースやザクザクとしたココアビスケットチップ、つるんとした食感で爽やかなミントゼリーがフラッペに合わさり、味わいや食感の変化を楽しめます。

SNSでは「いろんな食感があって美味しかった！」「氷感強めだから暑さ吹き飛ぶ〜」と好評です。

5月14日から6月下旬までの販売予定です（一部店舗を除く）。店内価格は649円。テイクアウトもできます。

むさしの森珈琲「アイスチョコミントラテ」

清涼感たっぷりのミントを主役に、ほろ苦いエスプレッソと甘いチョコが溶け合います。ミントの淡いグリーンとエスプレッソ、ホイップ、チョコフレークの層が美しいドリンクです。

4月23日から季節限定で発売中。価格は693円〜880円。一部店舗により販売有無、価格が異なる場合があります。

5 CROSSTIES COFFEE「ドルチェフラッペ チョコレートミント」

「5 CROSSTIES COFFEE」は、首都圏のエキナカを中心に5店舗（鎌倉店、グランスタ東京店、エキュート日暮里店、エキュートエディション横浜店、渋谷スクランブルスクエア店）を展開する駅カフェです。

エキナカで楽しめる「ドルチェフラッペ チョコレートミント」は、フレッシュな生のスペアミントを贅沢に使用した、爽快感あふれるフラッペに、店舗で仕込んだチョコレートムースを合わせた一杯です。

かき混ぜることで、味わいの変化が生まれます。一口目はそのまま飲んでミントフラッペの爽快感を、二口目以降はチョコレートムースとミントフラッペをかき混ぜると、変化する味わいを楽しむことができます。

5月19日から7月上旬までの販売予定。価格は790円。

※2026年5月25日時点の情報です。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）