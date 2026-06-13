”クロスに合わせる天才”が告白。W杯で叶えたい夢とは？【日本代表】
強い覚悟を胸にワールドカップの舞台にたどり着いたひとりが、日本代表FWの小川航基だ。オランダ戦を２日後に控えた６月12日（日本時間13日）、ミックスゾーンで熱い思いを語ってくれた。
「『代表に選ばれるんだ、ワールドカップに行くんだ、W杯でプレーするんだ』。この思いを携えて、僕は海外に、本当にその目的で海外に渡ったので、こうしたチャンスをもらえるのはすごく感慨深い」
これまで積み重ねてきた努力が実を結んだ瞬間と言えるだろう。
「やってきたことが間違いではなかったと思いますが、やはり今の夢はワールドカップで点を取ること。それを叶えられるよう、そして僕のゴールでチームを勝利に導けたらなと思います」
クロスに合わせる天才は、「ボックス内に来たボールをワンタッチで沈める」というイメージを常に抱いている。
オランダ戦では相手にボールを握られ、守備に回る時間帯が長くなる可能性が高い。少ないチャンスをどうモノにできるかが勝利への鍵だ。
５月31日のアイスランド戦で決勝点を奪ったように、夢の舞台でも勝負強さを発揮できるか。小川の一撃に期待したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
「『代表に選ばれるんだ、ワールドカップに行くんだ、W杯でプレーするんだ』。この思いを携えて、僕は海外に、本当にその目的で海外に渡ったので、こうしたチャンスをもらえるのはすごく感慨深い」
「やってきたことが間違いではなかったと思いますが、やはり今の夢はワールドカップで点を取ること。それを叶えられるよう、そして僕のゴールでチームを勝利に導けたらなと思います」
クロスに合わせる天才は、「ボックス内に来たボールをワンタッチで沈める」というイメージを常に抱いている。
オランダ戦では相手にボールを握られ、守備に回る時間帯が長くなる可能性が高い。少ないチャンスをどうモノにできるかが勝利への鍵だ。
５月31日のアイスランド戦で決勝点を奪ったように、夢の舞台でも勝負強さを発揮できるか。小川の一撃に期待したい。
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