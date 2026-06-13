【ホラー】「わたしはあの花が怖いのです」“彼岸花”を巡るお客様の話にゾクリ…。人気小説「三島屋変調百物語」を漫画化【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
宮部みゆきさんのホラー時代小説を原作とし、宮本福助(@fukusuke_m)さんによって漫画化された「三島屋変調百物語」。ある出来事から叔父夫婦が営む江戸で人気の袋物屋・三島屋で暮らすことになった少女・おちかが、三島屋を訪れる人々の不思議話で少しずつ心を開いていく様子が描かれ、原作ファンのみならず人気を集めている。今回、本作を描く宮本福助さんにインタビューを敢行。制作の裏話などを伺った。
宮部みゆきさんの人気シリーズである本作「三島屋変調百物語」のコミカライズを担当した宮本さん。実はこの作品との出会いは、漫画家として悩みを抱えていた時期だったという。
当時は担当編集者とオリジナル作品を立ち上げようとしていたものの、「自分が描いたものが全くおもしろく感じなくて、完全にドツボにはまっていた時期でした」と振り返る。さらに、飼い猫の病気で治療費がかさみ、「無職ではいられない」と焦りを感じていたそうだ。そんななか、「なんでもいいので仕事ください」と編集者へ相談したところ紹介されたのが、「三島屋変調百物語」のコミカライズだった。
原作の魅力を漫画で表現するうえで苦労したことについては、「原作の登場人物の語り口調がとても好きなのですが、そのまま漫画にしてしまうとどうしても長くなってしまうので、台詞が多すぎないようにしています」と語る。
さらに、「原作がこんなにおもしろいのだから『まんま描けばいいんじゃないの？』と思いましたが、いざやってみたら『曼珠沙華 前編』だけでネームが軽く100ページを超えてしまいました」と苦笑。担当編集者と何度も話し合いながら、どこを残し、どこを削るのかを丁寧に調整していったという。そんな試行錯誤を重ねながらも、宮本さんは「原作ファンなので布教の気持ちで描いているところもあり、漫画版を読んで『原作読んでみようかな』って思ってくださるとすごくうれしいです」と笑顔を見せる。
原作への深い愛情と、漫画としての読みやすさへの工夫が詰まった本作。小説ファンはもちろん、普段あまり小説を読まない人にも楽しめる作品なので、ぜひ読んで欲しい。
取材協力：宮本福助(@fukusuke_m)
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