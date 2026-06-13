岡田紗佳『充電旅』出演 スイカヘルメットかぶりピース 『ルージュの伝言』歌う 13日放送
テレビ東京で13日午後6時半から、『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』が放送される。今回は「絶景の山陰パワスポ街道！出雲⇒金持神社へ」をテーマに、岡田紗佳、春日俊彰（オードリー）が登場する。
【番組カット】スイカヘルメットがカワイイ！ピースする岡田紗佳
今回は、島根県出雲市〈日御碕灯台〉からスタートし、鳥取県の金持（かもち）神社のゴールを目指す充電旅。出川と谷川Ｄは灯台からの絶景を堪能し、日御碕神社で旅の安全を祈願。結婚式前撮り中の新郎新婦と遭遇し、出川は拍手で祝福。出発後、漁港で初登場ゲストの岡田紗佳と合流。早速電動バイクで出雲大社へ。岡田がプロ雀士としてゲン担ぎで盛り塩をしていると力説。境内でお参りし神楽殿の大注連縄の迫力に3人は大興奮する。
名物の出雲そばを食べられる店を探す一行は木綿街道を通って教えてもらった蕎麦店に到着。ご厚意で“三色割子そば”や蕎麦茶プリンを味わう。さらに岡田が全国模試6位だったと明かし、出川を驚かせる。再び出発すると、出川と岡田は『ルージュの伝言』を歌いながら畦道を通り抜け右手には宍道湖が広がる絶景。岡田がリリースする麻雀の歌のサビを披露していると松江市に突入。出川のバッテリーが切れ岡田一人で充電場所探しへ向かう。
岡田がようやく充電場所を見つけ、地元のお父さんがコーチを務める子どもたちのバレーボール教室で急遽練習試合をする展開に。松江駅前の裏路地で見つけたお店へ向かい、サザエのお刺身や紅ズワイガニなど旬の味覚を堪能。店を出ると午後10時を過ぎ、今晩の宿探しへ。しかし教えていただいた旅館はまさかの満室。翌朝、出発すると安来市に突入したところで、谷川D、出川の充電が切れ、再び岡田一人で充電場所探しへ向かう。
岡田とはここで別れ。出川と谷川Dが米子方面へ走っていると、スイカヘルメットを発見。ゲストの春日俊彰（オードリー）と合流。3人は息の合った掛け合いを見せながら電動バイクで出発。後ろ姿の刈り上げに出川はツッコミを入れ、美味しいものを奢ってもらうためお店探しへ。ケーブルテレビ局に立ち寄った後、何もない山道で出川と谷川Dの充電が切れ、春日一人で充電交渉へ。しかしチャイムを鳴らさず玄関前で「トゥース」を連発する。
オススメのお店に到着すると行列が。春日が隣に天ぷら屋さんを発見し、まさかのお店をはしごする作戦へ。特製天ぷら定食やドライカレーをいただき、春日は「うまし！」と大満足。温泉を探すことにするが、時間ギリギリの状況に。大山を前に川沿いを走り抜けるも再び山道に入り、出川の充電が残りわずかに。民家で充電させていただくと、ゴールまで距離があると判明。果たしてゴールの金持神社に到着することは出来るのか。
【番組カット】スイカヘルメットがカワイイ！ピースする岡田紗佳
今回は、島根県出雲市〈日御碕灯台〉からスタートし、鳥取県の金持（かもち）神社のゴールを目指す充電旅。出川と谷川Ｄは灯台からの絶景を堪能し、日御碕神社で旅の安全を祈願。結婚式前撮り中の新郎新婦と遭遇し、出川は拍手で祝福。出発後、漁港で初登場ゲストの岡田紗佳と合流。早速電動バイクで出雲大社へ。岡田がプロ雀士としてゲン担ぎで盛り塩をしていると力説。境内でお参りし神楽殿の大注連縄の迫力に3人は大興奮する。
岡田がようやく充電場所を見つけ、地元のお父さんがコーチを務める子どもたちのバレーボール教室で急遽練習試合をする展開に。松江駅前の裏路地で見つけたお店へ向かい、サザエのお刺身や紅ズワイガニなど旬の味覚を堪能。店を出ると午後10時を過ぎ、今晩の宿探しへ。しかし教えていただいた旅館はまさかの満室。翌朝、出発すると安来市に突入したところで、谷川D、出川の充電が切れ、再び岡田一人で充電場所探しへ向かう。
岡田とはここで別れ。出川と谷川Dが米子方面へ走っていると、スイカヘルメットを発見。ゲストの春日俊彰（オードリー）と合流。3人は息の合った掛け合いを見せながら電動バイクで出発。後ろ姿の刈り上げに出川はツッコミを入れ、美味しいものを奢ってもらうためお店探しへ。ケーブルテレビ局に立ち寄った後、何もない山道で出川と谷川Dの充電が切れ、春日一人で充電交渉へ。しかしチャイムを鳴らさず玄関前で「トゥース」を連発する。
オススメのお店に到着すると行列が。春日が隣に天ぷら屋さんを発見し、まさかのお店をはしごする作戦へ。特製天ぷら定食やドライカレーをいただき、春日は「うまし！」と大満足。温泉を探すことにするが、時間ギリギリの状況に。大山を前に川沿いを走り抜けるも再び山道に入り、出川の充電が残りわずかに。民家で充電させていただくと、ゴールまで距離があると判明。果たしてゴールの金持神社に到着することは出来るのか。