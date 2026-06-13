アイドルグループ私立恵比寿中学の風見和香（18）が13日、都内で、1st写真集「和ぐころ」（宝島社）発売記念イベントに出席した。

TBS系「KUNOICHI 2025秋」で、アイドルとして令和初の1stステージクリアや、フジテレビ系「千鳥の鬼連チャン」の300mサバイバル走などで高い身体能力を見せつけている。だが、スポーツ経験は「新体操しかやったことがない」という。

赤坂マラソンや鬼連チャンなどの走る系では「陸上部経験はないので、ランンニングをしたり、体育の先生に教わってほぼ毎日トレーニングしていて、今でも低酸素ジムにいっています」とたゆまぬ努力のたまものであることを明かした。 「KUNOICHI」については「総合力が試される」とした。自らの弱点を“腕の筋肉”とし克服のための筋トレや、「レジェンドの方たちと一緒に練習をさせていただいて、シミュレーションをしていた」という。

今一番挑戦したい番組にはフジテレビ系「逃走中」を挙げつつ、「演技もやりたい！」とニッコリ。

11日に開幕したサッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会。日本−オランダ戦について聞かれると「サッカーですよね…。あまり詳しくないので…」としつつ、「現地で実際に雰囲気を感じたい」とコメント。どこで開催されているかを問われると「どこで？ えっと…」と困惑の苦笑いを浮かべた。