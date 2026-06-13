自身のインスタグラムを更新

サッカー日本代表のMF堂安律が日本時間13日、自身のインスタグラムを更新。2日後に迫った北中米ワールドカップ（W杯）のグループ初戦、オランダ戦へ意気込みを見せた。その際添えられた写真の中のド派手なファッションにも注目が集まっている。

胸元に文字が入っていた。

堂安は、インスタグラムに「It’s about time.（そろそろ時間だ）」と投稿。現地14日（日本時間15日）に迫ったオランダ戦へ向け、意気込みを見せている。

そんな堂安が添えたのは練習前後と思われる写真。上は白地に青と赤のワンポイントが添えられ、下は青地に白と赤のラインが入った日本代表ジャージに身を包んだ。ファンが注目したのはその胸元。「RITSU DOAN」のアルファベットと星が繋げられたド派手なネックレスを身に着けている。

決戦が迫る中、堂安の投稿には多数の日本人ファンが反応。「試合楽しみにしてます」「いよいよだよ」「もうすぐですね」「律くんがんばってね」「昔のフランス代表みたい」「ネックレス名前入りだ」「その堂安選手ネックレス欲しい」といった声が寄せられている。



（THE ANSWER編集部）